Чернобровкин Роман Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.01.1946
Сын: Чернобровкин Владимир Романович
Мать ребёнка: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
15.11.1949
Сын: Чернобровкин Александр Романович
Мать ребёнка: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.06.1951
Сын: Чернобровкин Павел Романович
Мать ребёнка: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
12.01.1954
Сын: Чернобровкин Иван Романович
Мать ребёнка: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно