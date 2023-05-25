Чернобровкин Роман Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернобровкин Роман Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.01.1946

Сын: Чернобровкин Владимир Романович

Мать ребёнка: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
15.11.1949

Сын: Чернобровкин Александр Романович

Мать ребёнка: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.06.1951

Сын: Чернобровкин Павел Романович

Мать ребёнка: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
12.01.1954

Сын: Чернобровкин Иван Романович

Мать ребёнка: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернобровкина Касаева Ульяна Ивановна