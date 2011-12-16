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Павленко Юрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.07.1961

Дата смерти

16.12.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1961

Отец: Павленко Иван

Мать: Павленко Галина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павленко Светлана Юрьевна

Мать ребёнка: Павленко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Павленко Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павленко Дмитрий Юрьевич

Мать ребёнка: Павленко Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павленко Людмила

Смерть
16.12.2011
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