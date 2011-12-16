Павленко Юрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.07.1961
Дата смерти16.12.2011
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.07.1961
Отец: Павленко Иван
Мать: Павленко Галина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павленко Светлана Юрьевна
Мать ребёнка: Павленко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павленко Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Павленко Людмила
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Павленко Людмила
Смерть
16.12.2011