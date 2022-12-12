Исен Утягул улы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исен Утягул улы

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Место рождения

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1697 ст.

Дата смерти

После 1762 ст.

Пол

Мужской

Отец

1651 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1712 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.

Отец: Утягул Тенебек улы

Мать: не указана

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1732 ст.

Сын: Таймас Исен улы

Мать ребёнка: Гульбустан Курманай кызы

Ашап, Ординский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гульбустан Курманай кызы

Смерть
После 1762 ст.
Абдуллино, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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