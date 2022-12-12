Исен Утягул улы
Место рождения
Дата рождения1697 ст.
Дата смертиПосле 1762 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1697 ст.
Отец: Утягул Тенебек улы
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1732 ст.
Сын: Таймас Исен улы
Мать ребёнка: Гульбустан Курманай кызы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гульбустан Курманай кызы
Смерть
После 1762 ст.
Абдуллино, Мечетлинский муниципальный район, Республика Башкортостан