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Татьяна
Татьяна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ваймер Карл
Мать
Валентина
Дети
Игорь
Добавил:
ДК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Ваймер Карл
Мать:
Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Игорь
Отец ребёнка:
Александр
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