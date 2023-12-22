Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ваймер Карл

Мать: Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Игорь

Отец ребёнка: Александр

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