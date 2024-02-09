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Ордин Анфиноген Кузьмич

Место рождения

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Ордин Кузьма Ферапонтович

Мать: не указана

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Ордин Григорий Анфиногенович

Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ордин Потап Анфиногенович

Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ефимия Анфиногеновна

Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Ордин Трофим Анфиногенович

Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Ордин Савва (Савватей) Анфиногенович

Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Ордин Максим Анфиногенович

Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ордина Наталья Тимофеевна

Степурино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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