Ордин Анфиноген Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Ордин Кузьма Ферапонтович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Ордин Григорий Анфиногенович
Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ордин Потап Анфиногенович
Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ефимия Анфиногеновна
Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1838
Сын: Ордин Трофим Анфиногенович
Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Ордин Савва (Савватей) Анфиногенович
Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Ордин Максим Анфиногенович
Мать ребёнка: Ордина Наталья Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно