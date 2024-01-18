Ботова Ольга Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБотова Ольга Григорьевна

Ботова Ольга Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ботова Елена Михайловна

Отец ребёнка: Ботов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботов Александр Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ботов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Ботов Михаил

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close