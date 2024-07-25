Захарченко (Бызова) Наталья Петровна
Место рожденияСело Аскиз
Дата рождения16.06.1964
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1964
Отец: Бызов Петр Васильевич
Мать: Бызова Тамара Семеновна
Село Аскиз
Бракосочетание
30.04.1990
Село Бирикчуль
Бракосочетание
30.04.1990
Рождение ребёнка
05.12.1990
Дочь: Захарченко Галина Павловна
Отец ребёнка: не указан
Бирикчуль
Рождение ребёнка
16.12.1992
Дочь: Захарченко Любовь Павловна
Отец ребёнка: не указан
Пос.Бирикчуль