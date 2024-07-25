Захарченко (Бызова) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарченко (Бызова) Наталья Петровна

Место рождения

Село Аскиз

Дата рождения

16.06.1964

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1964

Отец: Бызов Петр Васильевич

Мать: Бызова Тамара Семеновна

Село Аскиз
Бракосочетание
30.04.1990

Муж: Захарченко Павел Александрович

Село Бирикчуль
Бракосочетание
30.04.1990

Муж: Захарченко Павел Александрович

Рождение ребёнка
05.12.1990

Дочь: Захарченко Галина Павловна

Отец ребёнка: не указан

Бирикчуль
Рождение ребёнка
16.12.1992

Дочь: Захарченко Любовь Павловна

Отец ребёнка: не указан

Пос.Бирикчуль

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