Осипова (Деева) Зинаида Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осипова (Деева) Зинаида Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2014

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
03.08.1952

Сын: Осипов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван

г. Сычевка Смоленской области
Рождение ребёнка
06.08.1955

Сын: Осипов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Осипов Иван

г. Сычевка Смоленской области
Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Осипов Иван

Смерть
2014
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