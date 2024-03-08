Осипова (Деева) Зинаида Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2014
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
03.08.1952
Отец ребёнка: Осипов Иван
г. Сычевка Смоленской области
Рождение ребёнка
06.08.1955
Отец ребёнка: Осипов Иван
г. Сычевка Смоленской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Осипов Иван
Смерть
2014