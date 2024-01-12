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Касьян (Перец) Валентина Петровна
Касьян (Перец) Валентина Петровна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
13.04.1960
Пол
Женский
Отец
Перец Петр Андреевич
1927 г.р.
Мать
Перец (Бисюк) Ольга Яковлевна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТМ
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Биография
Биография
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Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1960
Отец:
Перец Петр Андреевич
Мать:
Перец Ольга Яковлевна
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