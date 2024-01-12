Касьян (Перец) Валентина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касьян (Перец) Валентина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1960

Пол

Женский

Отец

1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1960

Отец: Перец Петр Андреевич

Мать: Перец Ольга Яковлевна

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