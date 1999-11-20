Собачкина (Логинова) Надежда Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Собачкина (Логинова) Надежда Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.09.1915

Дата смерти

20.11.1999

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Собачкин Трофим Герасимович

Смерть
20.11.1999
с. Максимовка Пономаревского района Оренбургской обл.
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