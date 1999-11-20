Собачкина (Логинова) Надежда Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.09.1915
Дата смерти20.11.1999
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Собачкин Трофим Герасимович
Смерть
20.11.1999
с. Максимовка Пономаревского района Оренбургской обл.