Поздний Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1954
Дата смерти03.01.1995
ПолМужской
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954
Отец: Бабенко Иван Федорович
Рождение ребёнка
30.12.1978
Дочь: Чурбакова Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Поздняя Светлана Александровна
Рождение ребёнка
17.05.1983
Сын: Поздний Максим Владимирович
Мать ребёнка: Поздняя Светлана Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1995