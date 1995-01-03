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Поздний Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1954

Дата смерти

03.01.1995

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1954

Отец: Бабенко Иван Федорович

Мать: Поздняя Пелагея Корнеевна

Рождение ребёнка
30.12.1978

Дочь: Чурбакова Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Поздняя Светлана Александровна

Рождение ребёнка
17.05.1983

Сын: Поздний Максим Владимирович

Мать ребёнка: Поздняя Светлана Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздняя Светлана Александровна

Смерть
03.01.1995
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