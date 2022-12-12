Венустов Алексей Палович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венустов Алексей Палович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1898

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.03.1884

Сын: Венустов Василий Алексеевич

Мать ребёнка: Венустова Любовь Ивановна

Пряжа, Пряжинский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Венустова Любовь Ивановна

Смерть
До 1898
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