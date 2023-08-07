Тимофей Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Андрей Гаврилович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1765
Сын: Данила Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1778
Сын: Антон Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Рождение ребёнка
1782
Сын: Панкрат Тимофеевич
Мать ребёнка: Матрена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Матрена Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно