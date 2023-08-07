Тимофей Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофей Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Андрей Гаврилович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1765

Сын: Данила Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1778

Сын: Антон Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Панкрат Тимофеевич

Мать ребёнка: Матрена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Матрена Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно
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