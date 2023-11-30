Столярова (Шешуева) Елена Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1890
Дата смерти1933
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: Шешуев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.12.1920
Сын: Столяров Евгений Тимофеевич
Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1923
Сын: Столяров Анатолий Тимофеевич
Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Столярова Ирина Тимофеевна
Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич
Рождение ребёнка
07.09.1927
Сын: Столяров Михаил Тимофеевич
Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Столяров Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1933