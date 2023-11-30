Столярова (Шешуева) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Столярова (Шешуева) Елена Ивановна

Место рождения

Бабья, Семеновская волость, Гжатский уезд

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

1933

Пол

Женский

Добавил:

ОР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: Шешуев Иван

Мать: не указана

Бабья, Семеновская волость, Гжатский уезд
Рождение ребёнка
31.12.1920

Сын: Столяров Евгений Тимофеевич

Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Столяров Анатолий Тимофеевич

Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Столярова Ирина Тимофеевна

Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1927

Сын: Столяров Михаил Тимофеевич

Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич

Кусково, Можайский, Московская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Столяров Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Столяров Тимофей Кондратьевич

Кусково, Можайский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Столяров Тимофей Кондратьевич

Смерть
1933
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