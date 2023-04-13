Шитова (Ершова) Валентина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шитова (Ершова) Валентина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
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Рождение
Неизвестно

Отец: Ершов Сергей Константинович

Мать: Ершова Александра Васильевна