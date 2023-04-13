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Шитова (Ершова) Валентина Сергеевна
Шитова (Ершова) Валентина Сергеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ершов Сергей Константинович
1933 г.р.
Мать
Ершова (Большакова) Александра Васильевна
1930 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ершов Сергей Константинович
Мать:
Ершова Александра Васильевна
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