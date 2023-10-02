(Гурьева) Домна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Гурьева) Домна Елисеевна

(Гурьева) Домна Елисеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.01.1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1879

Отец: Елисей Гурьев

Мать: Агапия Иванова

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close