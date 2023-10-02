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(Гурьева) Домна Елисеевна
(Гурьева) Домна Елисеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
03.01.1879
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Елисей Гурьев
Около 1830 г.р.
Мать
Агапия Иванова
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1879
Отец:
Елисей Гурьев
Мать:
Агапия Иванова
Смерть
Неизвестно
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