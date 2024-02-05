Одиноченкова Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Одиноченкова Валентина Федоровна
Отец ребёнка: Одиноченков Федор Григорьевич
Рождение ребёнка
1941
Сын: Одиноченков Виктор Федорович
Отец ребёнка: Одиноченков Федор Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно