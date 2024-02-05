Одиноченкова Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Одиноченкова Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Одиноченкова Валентина Федоровна

Отец ребёнка: Одиноченков Федор Григорьевич

Рождение ребёнка
1941

Сын: Одиноченков Виктор Федорович

Отец ребёнка: Одиноченков Федор Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одиноченков Федор Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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