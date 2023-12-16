Петрищева Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.
Дочь: Александра Афанасьевна
Отец ребёнка: Петрищев Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
24.11.1914 ст.
Дочь: Екатерина Афанасьевна
Отец ребёнка: Петрищев Афанасий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно