Петрищева Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрищева Ольга Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1912 ст.

Дочь: Александра Афанасьевна

Отец ребёнка: Петрищев Афанасий Иванович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
24.11.1914 ст.

Дочь: Екатерина Афанасьевна

Отец ребёнка: Петрищев Афанасий Иванович

Моховой Привал, Муромцевский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрищев Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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