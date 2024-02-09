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Федосов Илья Петрович

Место рождения

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

16.07.1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1883

Отец: Федосов Петр Дмитриевич

Мать: Федосова Васса (Василиса) Ивановна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
11.11.1902

Жена: Федосова Анастасия Николаевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
18.08.1907

Сын: Федосов Андрей Ильич

Мать ребёнка: Федосова Анастасия Николаевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
17.08.1910

Дочь: Васса Ильинична

Мать ребёнка: Федосова Анастасия Николаевна

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
17.10.1912

Жена: Федосова Матрона Вдова Ивановна Кутукова По 1-Му Браку

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.06.1914

Сын: Федосов Петр Ильич

Мать ребёнка: Федосова Матрона Вдова Ивановна Кутукова По 1-Му Браку

Дмитриевка, Александровский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
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