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Смирнова Фекла Андреевна

Место рождения

Оска, Сарапульский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Андрей Васильев

Мать: не указана

Оска, Сарапульский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Павла Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
25.10.1856

Сын: Смирнов Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Александрович

Рождение ребёнка
14.11.1859

Дочь: Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Смирнов Григорий Александрович

Смерть
Неизвестно
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