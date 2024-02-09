Смирнова Фекла Андреевна
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Андрей Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Павла Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
25.10.1856
Сын: Смирнов Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Александрович
Рождение ребёнка
14.11.1859
Дочь: Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Смирнов Григорий Александрович
Смерть
Неизвестно