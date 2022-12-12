Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Осипова) Дарья Тарасовна
(Осипова) Дарья Тарасовна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Дата рождения
13.03.1885
Пол
Женский
Отец
Осипов Тарас Сергеевич
Мать
Осипова Параскева Клементьевна
Дети
Не указаны
Добавил:
НК
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1885
Отец:
Осипов Тарас Сергеевич
Мать:
Осипова Параскева Клементьевна
Малая Малышевка
, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия