(Осипова) Дарья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Осипова) Дарья Тарасовна

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Место рождения

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

13.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1885

Отец: Осипов Тарас Сергеевич

Мать: Осипова Параскева Клементьевна

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
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