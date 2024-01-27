Изосиминъ Екимъ Самсоновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения?.09.1853 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
?.09.1853 ст.
Отец: Изосиминъ Самсонъ Петров
Мать: Авдотья Григорьева
Бракосочетание
До 1877 ст.
Жена: Наталия Василиева
Рождение ребёнка
10.08.1887 ст.
Дочь: Изосимина Наталия Акимовна
Мать ребёнка: Наталия Василиева
Казанцево, Шушенский, Красноярский, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1890 ст.
Сын: Изосиминъ Николай Иоакимовъ
Мать ребёнка: Наталия Василиева
Рождение ребёнка
05.07.1891 ст.
Сын: Изосиминъ Прокопий Иоакимовъ
Мать ребёнка: Наталия Василиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изосиминъ Матвей Иоакимовъ
Мать ребёнка: Наталия Василиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изосиминъ Лаврентий Иоакимовъ
Мать ребёнка: Наталия Василиева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Изосиминъ Акимович
Мать ребёнка: Наталия Василиева
Смерть
Неизвестно