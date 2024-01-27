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Изосиминъ Екимъ Самсоновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.09.1853 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1853 ст.

Отец: Изосиминъ Самсонъ Петров

Мать: Авдотья Григорьева

Бракосочетание
До 1877 ст.

Жена: Наталия Василиева

Рождение ребёнка
10.08.1887 ст.

Дочь: Изосимина Наталия Акимовна

Мать ребёнка: Наталия Василиева

Казанцево, Шушенский, Красноярский, Россия
Рождение ребёнка
05.05.1890 ст.

Сын: Изосиминъ Николай Иоакимовъ

Мать ребёнка: Наталия Василиева

Рождение ребёнка
05.07.1891 ст.

Сын: Изосиминъ Прокопий Иоакимовъ

Мать ребёнка: Наталия Василиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изосиминъ Матвей Иоакимовъ

Мать ребёнка: Наталия Василиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изосиминъ Лаврентий Иоакимовъ

Мать ребёнка: Наталия Василиева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Изосиминъ Акимович

Мать ребёнка: Наталия Василиева

Смерть
Неизвестно
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