Кирток (Антонюк) София Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирток (Антонюк) София Федоровна

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Место рождения

Макаровка, Попельнянский район, Житомирская, Украина

Дата рождения

02.11.1935

Дата смерти

15.05.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1935 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Макаровка, Попельнянский район, Житомирская, Украина
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кирток Николай

Смерть
15.05.2019
Луганская, Украина
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