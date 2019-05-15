Кирток (Антонюк) София Федоровна
Место рожденияМакаровка, Попельнянский район, Житомирская, Украина
Дата рождения02.11.1935
Дата смерти15.05.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Макаровка, Попельнянский район, Житомирская, Украина
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кирток Николай
Смерть
15.05.2019
Луганская, Украина