Федотов Михаил Федотов
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти28.04.1855
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Федотов Федот Дмитриев
Мать: Анастасия Егорова
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Смерть
28.04.1855
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Крещение
07.11.1856
Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855