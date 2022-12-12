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Федотов Михаил Федотов

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Место рождения

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд

Дата рождения

1854

Дата смерти

28.04.1855

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1818 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Федотов Федот Дмитриев

Мать: Анастасия Егорова

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Смерть
28.04.1855
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
Крещение
07.11.1856
Хмелевое, город Ефремов, Тульская область
ГКУ ЯО ГАЯО Ф. 1118 оп. 3 д. 475 Метрические книги церкви с.Левашово Костромского уезда за 1851-1855
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