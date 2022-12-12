Довлатов (Мечик) Сергей Донатович
Место рождения
Дата рождения03.09.1941
Дата смерти24.08.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1941 по 1945
Место жительства
С 1945 по 1962
Место жительства
С 1962 по 1965
Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
С 1965 по 1972
Место жительства
С 1972 по 1975
Талинн, Эстония
Место жительства
С 1975 по 1978
Место жительства
С 1978 по 1990
Нью-Йорк, США
Смерть
24.08.1990
Нью-Йорк, США