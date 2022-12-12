Довлатов (Мечик) Сергей Донатович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Довлатов (Мечик) Сергей Донатович

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Место рождения

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.09.1941

Дата смерти

24.08.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1941 по 1945
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Место жительства
С 1945 по 1962
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1962 по 1965
Чиньяворык, Княжпогостский муниципальный район, Республика Коми
Место жительства
С 1965 по 1972
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1972 по 1975
Талинн, Эстония
Место жительства
С 1975 по 1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1978 по 1990
Нью-Йорк, США
Смерть
24.08.1990
Нью-Йорк, США
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