Борисова Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борисова Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1881

Дата смерти

1953

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.02.1926

Сын: Борисов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов ? Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Борисов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Борисов Николай

Смерть
1953
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