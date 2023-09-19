Борисова Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1881
Дата смерти1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.02.1926
Сын: Борисов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов ? Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Борисов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Борисов Николай
Смерть
1953