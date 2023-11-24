Бикбаева Элина Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бикбаева Элина Артуровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1991

Отец: не указан

Мать: Бикбаева Рауия(Римма) Киньябаевна

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