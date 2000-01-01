Дворников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.01.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1976
Сын: Дворников Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Дворникова -Сишненко Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.?
Дочь: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна
Мать ребёнка: Дворникова -Сишненко Надежда Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.01.?