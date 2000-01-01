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Дворников Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1976

Сын: Дворников Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Дворникова -Сишненко Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
19.04.?

Дочь: Бондарь - Дворникова Светлана Алексеевна

Мать ребёнка: Дворникова -Сишненко Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дворникова -Сишненко Надежда Ивановна

Смерть
19.01.?
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