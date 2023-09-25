Воронова Матрена Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоронова Матрена Степановна

Воронова Матрена Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1753 по 1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1760 г.р.

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1759

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1781 по 1786

Дочь: Воронова Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Воронов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
С 1781 по 1782

Сын: Воронов Степан Иванович

Отец ребёнка: Воронов Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Воронова Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Воронов Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Иван Алексеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close