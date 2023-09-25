Воронова Матрена Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1753 по 1759
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1753 по 1759
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1781 по 1786
Дочь: Воронова Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Воронов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
С 1781 по 1782
Отец ребёнка: Воронов Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Воронова Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Воронов Иван Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно