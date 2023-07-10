Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1773 ст.

Дата смерти

1847 ст.

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.

Отец: Кузьма

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Воейково, город Ефремов, Тульская область
Смерть
1847 ст.
Воейково, город Ефремов, Тульская область