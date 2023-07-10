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Иван Кузьмич
Иван Кузьмич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1773 ст.
Дата смерти
1847 ст.
Пол
Мужской
Отец
Кузьма
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ВЖ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773 ст.
Отец:
Кузьма
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Воейково
, город Ефремов, Тульская область
Смерть
1847 ст.
Воейково
, город Ефремов, Тульская область
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