Яблонская (Торунова) Надежда Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.08.1932
Дата смерти24.07.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1932
Отец: Торунов Тимофей Петрович
Мать: Торунова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
11.06.1956
Сын: Яблонский Александр Геннадьевич
Отец ребёнка: Яблонский Геннадий
Рождение ребёнка
14.09.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яблонский Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яблонский Геннадий
Смерть
24.07.1960