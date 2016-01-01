Яблонская (Торунова) Надежда Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯблонская (Торунова) Надежда Тимофеевна

Яблонская (Торунова) Надежда Тимофеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.08.1932

Дата смерти

24.07.1960

Пол

Женский

Отец

1895 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1932 г.р.

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1932

Отец: Торунов Тимофей Петрович

Мать: Торунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
11.06.1956

Сын: Яблонский Александр Геннадьевич

Отец ребёнка: Яблонский Геннадий

Рождение ребёнка
14.09.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яблонский Геннадий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яблонский Геннадий

Смерть
24.07.1960
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close