Понюняев Евдоким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Понюняев Евдоким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Понюняев Прокл Евдокимович

Мать ребёнка: Дарья Афанасьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Афанасьевна

Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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