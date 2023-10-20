Понюняев Евдоким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Понюняев Прокл Евдокимович
Мать ребёнка: Дарья Афанасьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Афанасьевна
Место жительства
Неизвестно
Студенцы, Хворостянский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно