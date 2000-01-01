Миниефлева Закнуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1938
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1938
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.04.1962
Дочь: Хашиля ( Ханиля ) Курбангалиевна
Отец ребёнка: Курбангали Минитдинович
Рождение ребёнка
29.04.1963
Дочь: Ферая Курбангалиевна
Отец ребёнка: Курбангали Минитдинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно