Миниефлева Закнуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миниефлева Закнуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1938 г.р.

Дети

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.04.1962

Дочь: Хашиля ( Ханиля ) Курбангалиевна

Отец ребёнка: Курбангали Минитдинович

Рождение ребёнка
29.04.1963

Дочь: Ферая Курбангалиевна

Отец ребёнка: Курбангали Минитдинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курбангали Минитдинович

Смерть
Неизвестно
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