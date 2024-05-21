Сергей Яковлевич 1714 — найти родственников по фамилии на Familio
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Сергей Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1714

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1714

Отец: ?

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвей Сергеевич

Мать ребёнка: Ульяна григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна григорьевна

Рождение ребёнка
1744

Сын: Фирсов Максим Сергеевич

Мать ребёнка: Ульяна григорьевна

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Селявина Федосья Сергеевна

Мать ребёнка: Ульяна григорьевна

Рождение ребёнка
1755

Сын: Фирс Сергеев Основатель Фамилии

Мать ребёнка: Ульяна григорьевна

Смерть
1792

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