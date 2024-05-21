Сергей Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1714
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвей Сергеевич
Мать ребёнка: Ульяна григорьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна григорьевна
Рождение ребёнка
1744
Мать ребёнка: Ульяна григорьевна
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Селявина Федосья Сергеевна
Мать ребёнка: Ульяна григорьевна
Рождение ребёнка
1755
Сын: Фирс Сергеев Основатель Фамилии
Мать ребёнка: Ульяна григорьевна
Смерть
1792