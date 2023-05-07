Иван Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Ульяна Иванова
Мать ребёнка: Агрофена Тимофеевна
Упоминание
1857
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иван Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Агрофена Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агрофена Тимофеевна
Смерть
Неизвестно