Иван Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Ульяна Иванова

Мать ребёнка: Агрофена Тимофеевна

Упоминание
1857
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иван Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Агрофена Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агрофена Тимофеевна

Смерть
Неизвестно