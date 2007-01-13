Михарев Михаил Петрович 01.09.1923 — найти родственников по фамилии на Familio
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Михарев Михаил Петрович

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Место рождения

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.09.1923

Дата смерти

13.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923

Отец: Михарев Петр Миронович

Мать: Тибейкина Мария Прокопьевна

Верх-Камышенка, Краснощёковский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
10.06.1951

Жена: Зикунова Дарья Федоровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
24.11.1951

Дочь: Михарева Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Зикунова Дарья Федоровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
14.10.1954

Дочь: Михарева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Зикунова Дарья Федоровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
13.01.2007
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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