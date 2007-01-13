Михарев Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения01.09.1923
Дата смерти13.01.2007
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1923
Бракосочетание
10.06.1951
Жена: Зикунова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
24.11.1951
Дочь: Михарева Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Зикунова Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
14.10.1954
Дочь: Михарева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Зикунова Дарья Федоровна
Смерть
13.01.2007