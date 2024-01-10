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(Мухаметшина) Альбина Рафкатовна
(Мухаметшина) Альбина Рафкатовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.08.1983
Пол
Женский
Отец
Мухаметшин Рафкат Сулейманович
1956 г.р.
Мать
Мухаметшина (Бикбаева) Аниса Саяховна
1960 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.08.1983
Отец:
Мухаметшин Рафкат Сулейманович
Мать:
Мухаметшина Аниса Саяховна
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