Смолякова (Смолякова) Таисия Александровна
Место рождения
Дата рождения19.10.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Крещение
20.10.1914
Смоляков Александр Павлович. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Дарья Семёновна. Мать Козлов Дмитрий Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Восприемник Смолякова Ольга Павловна. Казаческая д... Показать все
Смерть
Неизвестно