Смолякова (Смолякова) Таисия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смолякова (Смолякова) Таисия Александровна

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Место рождения

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

19.10.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1894 г.р.

Мать

До 1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1914

Отец: Смоляков Александр Павлович

Мать: Смолякова Дарья Семёновна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Крещение
20.10.1914
Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смоляков Александр Павлович. Казак Чесноковского посёлка. Отец Смолякова Дарья Семёновна. Мать Козлов Дмитрий Андреевич. Казак Чесноковского посёлка. Восприемник Смолякова Ольга Павловна. Казаческая д... Показать все
Смерть
Неизвестно
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