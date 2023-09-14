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Махнырь Фѐдор Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Махнырь Владимир Терентьевич

Мать: Махнырь Макрина Ефимовна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Махнырь Семён Фёдорович

Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1886

Дочь: Семененко Елизавета Фёдоровна

Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Приваленко Меланья Фёдоровна

Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1899

Сын: Махнырь Сазик Фёдорович

Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Махнырь Андрей Фёдорович

Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Монастырецкий Татьяна Фёдоровна

Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна

Смерть
1907
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