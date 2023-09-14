Махнырь Фѐдор Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Семененко Елизавета Фёдоровна
Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Приваленко Меланья Фёдоровна
Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1902
Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Монастырецкий Татьяна Фёдоровна
Мать ребёнка: Махнырь Ульяна Ивановна
Смерть
1907