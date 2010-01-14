Lutenski Peter Paul
Место рожденияCastle Shannon, Allegheny, Pennsylvania, United States
Дата рождения30.03.1924
Дата смерти14.01.2010
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1924
Отец: Lutynski Peter
Castle Shannon, Allegheny, Pennsylvania, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1949
Место жительства
12.04.1950
Место жительства
11.01.2010
Смерть
14.01.2010
Michigan, United States
Похороны
15.01.2010
Bay City, Bay, Michigan, United States