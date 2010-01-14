Lutenski Peter Paul 30.03.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Lutenski Peter Paul

Место рождения

Castle Shannon, Allegheny, Pennsylvania, United States

Дата рождения

30.03.1924

Дата смерти

14.01.2010

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1924

Отец: Lutynski Peter

Мать: Lutynski (Paradowska) Wiktoria

Castle Shannon, Allegheny, Pennsylvania, United States
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Место жительства
1949
Место жительства
12.04.1950
Место жительства
11.01.2010
Смерть
14.01.2010
Michigan, United States
Похороны
15.01.2010
Bay City, Bay, Michigan, United States

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