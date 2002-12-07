Половицкая Наталья Парменовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоловицкая Наталья Парменовна

Половицкая Наталья Парменовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1924

Дата смерти

07.12.2002

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924

Отец: Половицкий Пармен Севатеевич

Мать: Тихонова Елена Кондратьевна

Место жительства
С 1924
Орёл, город Орёл, Орловская область
орловская область хвощенский район после 1933 Караганда Тихоновка спецпереселенцы
Рождение ребёнка
06.10.1957

Дочь: Половицкая Елена Николаевна

Отец ребёнка: Иваненко Николай

Смерть
07.12.2002
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close