Половицкая Наталья Парменовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1924
Дата смерти07.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1924
Место жительства
С 1924
Орёл, город Орёл, Орловская область
орловская область хвощенский район после 1933 Караганда Тихоновка спецпереселенцы
Рождение ребёнка
06.10.1957
Дочь: Половицкая Елена Николаевна
Отец ребёнка: Иваненко Николай
Смерть
07.12.2002