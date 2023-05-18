Обердин Анатолий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОбердин Анатолий

Обердин Анатолий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.06.1976

Жена: скрыто настройками приватности

Филипповка, Нефтегорский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
21.02.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно