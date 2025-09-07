Харитонова Элеонора Евгеньевна
женский, родилась 15.06.1966, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
умерла Неизвестно, Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
ОтецХаритонов Евгений Николаевич27.09.1937 г.р.
МатьХаритонова Герта Александровна24.09.1936 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1966
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)