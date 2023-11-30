Степан Васильевич
Место рождения
Дата рождения1784 ст.
Дата смерти1832 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.
Отец: Василий Алексеевич
Мать: Вера Яковлевна
Бракосочетание
1806 ст.
Рождение ребёнка
1807 ст.
Дочь: Параскева Степановна
Мать ребёнка: Марья Ивановна(Лукьяновна)
Бракосочетание
1832 ст.
Жена: Параскева Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Устинья Денисовна
Смерть
1832 ст.