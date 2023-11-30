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Степан Васильевич

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1784 ст.

Дата смерти

1832 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1784 ст.

Отец: Василий Алексеевич

Мать: Вера Яковлевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1806 ст.

Жена: Марья Ивановна(Лукьяновна)

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1807 ст.

Дочь: Параскева Степановна

Мать ребёнка: Марья Ивановна(Лукьяновна)

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
1832 ст.

Жена: Параскева Петровна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устинья Денисовна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
1832 ст.
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
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