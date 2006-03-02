Котова Нина Петрововна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1925
Дата смерти02.03.2006
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.01.1957
Сын: Котов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Котов Николай Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Софья Николаевна
Отец ребёнка: Котов Николай Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.03.2006