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Котова Нина Петрововна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1925

Дата смерти

02.03.2006

Пол

Женский

Добавил:

ДЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.01.1957

Сын: Котов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Котов Николай Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Софья Николаевна

Отец ребёнка: Котов Николай Павлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Николай Павлович

Смерть
02.03.2006