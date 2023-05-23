Полуянов Алексей Евтихиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1825
Дата смерти24.03.1906
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: Полуянов Евтихий
Мать: Полуянова ?
Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Полуянова ?
Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Тихон Алексеевич
Мать ребёнка: Полуянова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Полуянов Андрей Алексеевич
Мать ребёнка: Полуянова ?
Смерть
24.03.1906