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Полуянов Алексей Евтихиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

24.03.1906

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Полуянов Евтихий

Мать: Полуянова ?

Рождение ребёнка
Между 1871 и 1873

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Полуянова ?

Нижние Деревеньки, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Тихон Алексеевич

Мать ребёнка: Полуянова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Полуянов Андрей Алексеевич

Мать ребёнка: Полуянова ?

Смерть
24.03.1906