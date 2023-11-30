Зуев Никита Никитин
Место рождения
Дата рождения13.05.1905 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
13.05.1905 ст.
Отец: Зуев Никита Сергеев
Мать: Зуева Наталья Иоакимова
Милеевской волости деревни Высокой Состоящий по действительной Ком… Службе Никита Сергеевъ Зуевъ и законна жена его Наталия Їоакимова, оба православные. 33-6-25-75об-76
Крещение
13.05.1905 ст.
Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Михаило-Архангельская церковь. Милеевской волости деревни Высокой крестьянинъ Матвей Сергеевъ Зуевъ и той же волости и той же деревни крестьянка Матрона Трофимова Зуева. 33-6-25-75об-76