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Зуев Никита Никитин

Место рождения

Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.05.1905 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1905 ст.

Отец: Зуев Никита Сергеев

Мать: Зуева Наталья Иоакимова

Высокое, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Милеевской волости деревни Высокой Состоящий по действительной Ком… Службе Никита Сергеевъ Зуевъ и законна жена его Наталия Їоакимова, оба православные. 33-6-25-75об-76
Крещение
13.05.1905 ст.
Берестна, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Михаило-Архангельская церковь. Милеевской волости деревни Высокой крестьянинъ Матвей Сергеевъ Зуевъ и той же волости и той же деревни крестьянка Матрона Трофимова Зуева. 33-6-25-75об-76
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