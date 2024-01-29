Любимов Феоктист Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Сын: Любимов Игнатий Феоктистович
Мать ребёнка: Любимова Параскева Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
После 1850