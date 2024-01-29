Любимов Феоктист Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Феоктист Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Сын: Любимов Игнатий Феоктистович

Мать ребёнка: Любимова Параскева Михайловна

Николо-Гора, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
После 1850
Николо-Гора, Первомайский муниципальный район, Ярославская область
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