Арич Татьяна Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1987
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1987
Отец: Арич Владимир Николаевич
Мать: Арич Людмила Дмитриевна
Рождение ребёнка
27.08.2011
Сын: Самоцветов Егор Сергеевич
Отец ребёнка: Самоцветов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
11.03.2014
Дочь: Самоцветова Дарья Сергеевна
Отец ребёнка: Самоцветов Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно