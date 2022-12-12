Арич Татьяна Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арич Татьяна Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1987

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1987

Отец: Арич Владимир Николаевич

Мать: Арич Людмила Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.08.2011

Сын: Самоцветов Егор Сергеевич

Отец ребёнка: Самоцветов Сергей Владимирович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
11.03.2014

Дочь: Самоцветова Дарья Сергеевна

Отец ребёнка: Самоцветов Сергей Владимирович

Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самоцветов Сергей Владимирович

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