Галимов Рашид
Место рождениядер.Куштово,Апастовский р-он,Татарстан
Дата рождения02.08.1928
Дата смерти13.07.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1928
Отец: Галимов Газиз
Мать: Галимова Минкамал
дер.Куштово,Апастовский р-он,Татарстан
Рождение ребёнка
29.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова Рахима
г. Ташкент Узбекистан
Рождение ребёнка
18.05.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галимова Рахима
г.Ташкент
Рождение ребёнка
25.04.1963
Сын: Галимов Рафаэль
Мать ребёнка: Галимова Рахима
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галимова Рахима
Смерть
13.07.1983